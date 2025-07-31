عاجل- الحكومة: تطوير سنترال رمسيس والبنية التحتية الرقمية في مختلف المحافظات

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أحمد جودة - القاهرة - مدبولي يتابع مع وزير الاتصالات جهود تطوير البنية الرقمية.. تدريب 5 آلاف شاب ضمن "الرواد الرقميين" وربط 4.2 مليون منزل بالألياف الضوئية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا اليوم مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة مستجدات عدة ملفات ضمن عمل الوزارة، والتي تستهدف الارتقاء بخدمات الاتصالات، ودعم التحول الرقمي، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في قطاع التكنولوجيا.

"الرواد الرقميون": تدريب مجاني واحترافي لـ 5000 شاب من بين 40 ألف متقدم

استعرض وزير الاتصالات الموقف التنفيذي لمبادرة "الرواد الرقميون"، موضحًا أنها منحة تدريبية مجانية بالكامل تنفذ بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية وبالشراكة مع كبرى الشركات التكنولوجية المحلية والعالمية.

وأشار إلى أنه تقدم نحو 40 ألف شاب وشابة من مختلف المحافظات، وتم إجراء اختبارات المهارات الفنية لهم، وسيتم اختيار 5000 متدرب في الدفعة الأولى. وتشمل المبادرة تدريبًا علميًا وعمليًا في التخصصات التكنولوجية، وتنمية المهارات الشخصية والقيادية واللغوية، بالإضافة إلى دعم المتدربين في مجالي العمل الحر وريادة الأعمال، ما يعزز فرصهم في المنافسة محليًا ودوليًا.

تطوير سنترال رمسيس والبنية التحتية الرقمية في مختلف المحافظات

كما استعرض الوزير جهود تطوير سنترال رمسيس بعد الحريق الذي تعرض له مؤخرًا، مؤكدًا استمرار العمل لرفع كفاءة البنية الرقمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أنه تم ربط 4.2 مليون منزل بكابلات الألياف الضوئية، وتم إحلال 100% من الكابلات النحاسية بكابلات فايبر لضمان سرعة وثبات خدمات الإنترنت.

تحول مصر لممر رقمي دولي للبيانات

استعرض الوزير جهود تعزيز البنية الرقمية الدولية لمصر بين عامي 2018 و2024، حيث تم:

زيادة عدد محطات الإنزال الدولية من 6 إلى 10 محطات

مضاعفة أطوال المسارات الأرضية من 2700 كم إلى 5350 كم

زيادة السعات الدولية العابرة لمصر بمعدل 3 أضعاف

مضاعفة سعة البوابة الدولية 7 مرات

تحسين الشبكة الفقرية المحلية وارتفاع ترتيب مصر في سرعة الإنترنت

تطرق الوزير أيضًا إلى تطوير الشبكة الفقرية الداخلية، لافتًا إلى زيادة سعتها أكثر من 5 أضعاف، مع إضافة عناصر تبادلية لضمان استمرارية الخدمة.

وأكد أن هذه الجهود ساهمت في صعود ترتيب مصر من المركز 40 أفريقيًا في سرعة الإنترنت عام 2018 إلى المركز الأول حاليًا، كما أصبحت مصر ثاني أقل دولة في تكلفة الإنترنت في إفريقيا.

200 خدمة عبر "مصر الرقمية".. وخطط لتوسيع الخدمات

عرض الوزير كذلك الموقف التنفيذي لخطة حصر وتوسيع الخدمات الإلكترونية على منصة "مصر الرقمية"، والتي تضم حاليًا نحو 200 خدمة حكومية، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع الجهات المختلفة لإضافة المزيد من الخدمات قريبًا.

استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي وإطار تنظيمي مسؤول

تناول اللقاء استعراضًا لتطور الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2025-2030، والتي تشمل محاور الحوكمة، التكنولوجيا، إتاحة البيانات، البنية التحتية، وبناء القدرات.

وأشار الوزير إلى جهود مصر في وضع إطار تنظيمي فاعل لتطبيق الذكاء الاصطناعي المسؤول، فضلًا عن التحضير لاستضافة مؤتمر دولي في هذا المجال خلال العام المقبل.

التعهيد.. تضاعف عدد الشركات وثقة عالمية في الكفاءات المصرية

أوضح الدكتور عمرو طلعت أن عدد الشركات العاملة في مجال تصدير الخدمات الرقمية من مصر وصل إلى نحو 180 شركة بنهاية 2024، مقارنة بـ 60 فقط في 2021.

وأشار إلى أن الشركات وقعت التزامات منذ 2022 بتعيين أكثر من 60 ألف متخصص مصري خلال ثلاث سنوات، تم بالفعل تعيين 48 ألفًا منهم حتى الآن.