وزير الأوقاف يعلن بدء التدريب لافتتاح 270 كتابًا كمرحلة أولى السبت المقبل

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري عن بدء التدريب يوم السبت القادم لافتتاح 270 كتابًا على مستوى الجمهورية خلال الفترة القادمة، كمرحلة أولى في حملة عودة الكتاتيب التي عادت مرة أخرى.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع صحفيي الملف الديني المنعقد بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجاردن سيتي.

وحضر اللقاء كلٌّ من: الدكتور أسامة، المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف، والدكتور محمد البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والكاتب الصحفي محمود الجلاد، مدير الإعلام بالوزارة.