نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في الذكرى الـ69 لتأميم قناة السويس.. افتتاح مشروعات جديدة وتأكيد السيادة المصرية الكاملة على أهم ممر ملاحي في العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفال رسمي بحضور قيادات الدولة وافتتاح مشروعات استراتيجية

شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الاحتفال بالذكرى الـ69 لتأميم القناة، بمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين وكبار المسؤولين، وذلك بمبنى المارينا الجديدة بمحافظة الإسماعيلية.

وتضمنت الاحتفالية افتتاح محطة مياه 26 يوليو بطاقة إنتاجية 180 ألف متر مكعب، إلى جانب 3 كباري عائمة جديدة على قناة السويس، بالإضافة إلى انضمام وحدات بحرية متطورة لأسطول الهيئة.

رئيس الهيئة: التأميم كان إعلانًا عن سيادة مصر وريادتها

أكد الفريق أسامة ربيع أن تأميم قناة السويس لم يكن فقط استردادًا اقتصاديًا، بل رمزًا لاستعادة السيادة الوطنية، مشيرًا إلى الإنجازات التي حققتها مصر في تطوير القناة لتواكب التغيرات العالمية في النقل البحري.

قناة السويس تحقق 153.4 مليار دولار منذ التأميم

أوضح رئيس الهيئة أن القناة سجلت منذ تأميمها وحتى الآن عائدات بلغت 153.4 مليار دولار، وشهدت عبور نحو 1.1 مليون سفينة بإجمالي حمولات صافية بلغت 33 مليار طن.

تطوير متواصل لمسارات القناة وقدرات الأسطول البحري

شهدت القناة زيادة الغاطس من 10 إلى 22 مترًا، وزيادة المسارات المزدوجة من 27.7 كم إلى 99 كم، وتضاعفت حمولات السفن من 30 ألف إلى 240 ألف طن.

كما تم إضافة 692 وحدة بحرية منذ ثورة 23 يوليو، منها 113 وحدة منذ عام 2019 فقط، مما يعزز قدرة الهيئة على تقديم خدمات ملاحية متكاملة.

دعوة لشركات التأمين وخطوط الملاحة الدولية

وجّه الفريق أسامة ربيع رسالة إلى شركات التأمين العالمية، دعاهم فيها إلى إعادة النظر في قيمة التأمين المفروضة على السفن العابرة للبحر الأحمر، مشددًا على أمان المجرى الملاحي وضرورة عودة كافة الخطوط الملاحية إلى قناة السويس.

خطوات جادة نحو توطين صناعة السفن

أكد رئيس الهيئة أن قناة السويس تسير بخطى ثابتة نحو توطين صناعة بناء السفن والوحدات البحرية، ما يفتح المجال أمام تنفيذ مشروعات ضخمة داخل مصر وفي القارة الأفريقية والعالم العربي.

إشادة بدور الرئيس السيسي في دعم القناة وتطويرها

أشاد الفريق ربيع بالدعم غير المحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي، واصفًا الرؤية الرئاسية بأنها حجر الأساس في ريادة قناة السويس عالميًا، رغم كل التحديات والمنافسة الدولية.

تكريم أسرة شهيد الوطن في ختام الاحتفال

واختتمت الاحتفالية بـتكريم أسرة الشهيد مقدم/ أمير إبراهيم عوض الله، تخليدًا لبطولاته في حماية أرض الوطن والتصدي للإرهاب.