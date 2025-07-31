إعلام عبرى : مئات المسئولين الإسرائيليين بجيش الاحتلال يتظاهرون لإنهاء حرب غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 31 يوليو 2025 07:28 مساءً - قالت وسائل إعلام عبرية، إن عشرات المسئولين السابقين بالأمن والجيش الإسرائيلى يتظاهرون أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية للمطالبة بإنهاء الحرب فى قطاع غزة.

ويتظاهرآلاف الإسرائيليين يوميا فى مدينتَى تل أبيب والقدس وأماكن أخرى، للمطالبة بإعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس فى غزة، وإنهاء حرب غزة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكى إبادة بغزة، تشمل قتلًا وتجويعًا وتدميرًا وتهجيرًا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها، وخلفت الإبادة أكثر من 189 ألف فلسطينى بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.