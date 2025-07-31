نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجامعات الحكومية تستقبل طلاب التعليم الفني في كلياتها الكبرى عبر اختبارات مؤهلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت أمانة المجلس الأعلى للجامعات عن فتح باب التقديم لاختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بعدد من الكليات بالجامعات الحكومية المصرية، وذلك للعام الجامعي 2025/2026، وهو ما يعد تأكيدًا على توجه الدولة المصرية لتمكين خريجي التعليم الفني من الانضمام إلى المسار الجامعي، وفقًا لمعايير علمية دقيقة وشروط موضوعية.

ويشمل القرار الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية بنظام الثلاث سنوات والخمس سنوات، وكذلك خريجي المعاهد الفنية (نظام السنتين بعد الثانوية العامة)، حيث يحق لهم التقدم لاختبارات القبول المؤهلة للالتحاق بإحدى الكليات التالية: الهندسة، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، التجارة، الزراعة، والحقوق، وذلك وفقًا للشروط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

ويبدأ التسجيل للاختبارات إلكترونيًا من خلال موقع التنسيق اعتبارًا من الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025، ويستمر حتى خمسة أيام قبل موعد عقد كل اختبار، وذلك طبقًا للجداول التي سيتم إعلانها تباعًا على المواقع الرسمية للوزارة والمجلس الأعلى للجامعات.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات إلى توسيع قاعدة المشاركة في التعليم الجامعي، ودمج خريجي التعليم الفني في المنظومة الأكاديمية، بما يعزز من فرصهم في الالتحاق بسوق العمل بكفاءة أعلى، وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030 التي تؤكد على أهمية التعليم كأداة لتحقيق التنمية الشاملة.

وقد أكدت أمانة المجلس الأعلى للجامعات أن هذه الاختبارات تمثل فرصة ذهبية للطلاب الذين يمتلكون المهارات والقدرات الفنية، لإثبات كفاءتهم والاستعداد الجاد لخوض تجربة التعليم الجامعي في التخصصات التي كانت حكرًا في الماضي على طلاب الثانوية العامة فقط.

الكليات المشاركة وطبيعة البرامج

تُعد الكليات التي تفتح أبوابها من خلال هذه الاختبارات من أكثر الكليات ارتباطًا بسوق العمل، حيث تضم:

كلية الهندسة: التي تمثل الحلم الأكبر لطلاب التعليم الصناعي، حيث تؤهلهم للاشتراك في اختبارات معادلة تُمكنهم من استكمال الدراسة في مجالات مثل الهندسة الميكانيكية، الكهربائية، المدنية، المعمارية، وغيرها.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: وهي واحدة من الكليات المستحدثة والتي تتماشى مع متطلبات العصر الرقمي، وتستقطب طلاب المعاهد الفنية في الحاسبات ونظم المعلومات.

كلية التجارة: والتي تفتح أبوابها لطلاب التعليم الفني التجاري، سواء من خريجي دبلومات الثلاث سنوات أو المعاهد الفنية التجارية بنظام الخمس سنوات.

كلية الزراعة: وهي الوجهة الأساسية لطلاب الدبلومات والمعاهد الفنية الزراعية، وتتيح لهم الاندماج في برامج دراسية متقدمة في الزراعة والإنتاج الحيواني والتكنولوجيا الزراعية.

كلية الحقوق: والتي تستقبل خريجي شعبة القانون من المعاهد الفنية التجارية، وتؤهلهم للعمل القانوني والإداري.

شروط التقديم وضوابطه

حددت أمانة المجلس الأعلى للجامعات عددًا من الشروط والضوابط الواجب توافرها في الطلاب الراغبين في التقديم لاختبارات الكليات المشار إليها، ومنها:

أن يكون الطالب حاصلًا على المؤهل الفني المطلوب من جهة معترف بها رسميًا. أن تتوافق الشعبة الدراسية مع التخصص الجامعي المتقدم له. الالتزام بالتسجيل الإلكتروني في الموعد المحدد، وعدم التأخير عن موعد غلق الموقع. دفع الرسوم المقررة للمشاركة في الاختبارات وفقًا للتعليمات. الحضور إلى مكان الاختبار في الموعد المحدد، مع اصطحاب الأوراق الرسمية المطلوبة (أصل رقم الجلوس أو شهادة النجاح، بطاقة الرقم القومي أو إثبات الهوية، إيصال سداد الرسوم، صور شخصية).

خطوات التسجيل

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني فور فتح باب التسجيل: www.tansik.digital.gov.eg

اختيار بند "اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية".

إدخال البيانات الشخصية والتعليمية.

اختيار الكلية المراد التقديم لها وفقًا للتخصص.

تحديد الموعد المناسب للاختبار (حسب الجداول المتاحة).

تحميل إيصال الدفع وإرساله مع البيانات.

تأكيد التسجيل وطباعة الاستمارة.

حرصًا على توفير المعلومات بشكل دقيق ومفصل، أتاح المجلس الأعلى للجامعات عددًا من الروابط المباشرة على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، يمكن من خلالها الاطلاع على تفاصيل كل اختبار حسب الكلية: