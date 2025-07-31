الهيئة الوطنية للانتخابات : الاقتراع فى دول النزاعات كالسودان سيبدأ من التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 31 يوليو 2025 06:32 مساءً - عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرًا صحفيًا، لاطلاع الرأي العام على مدي جاهزية الهيئة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 ، خارج وداخل جمهورية مصر العربية.

وقال القاضي أحمد بنداري، مدير المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه سيتم تأمين السفارات بشكل جيد ولكن بالنسبة للدول التى تشهد نزاعات أو حظر تجول سيتم التصويت فيها من 9 صباحا وحتى 6 مساء مثل ما حدث فى السودان