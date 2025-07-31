عاجل- «بيان ناري من الجبهة الوطنية»: السفارة المصرية في تل أبيب خط أحمر

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أحمد جودة - القاهرة - رفض قاطع للدعوات المشبوهة، أعرب حزب الجبهة الوطنية عن رفضه القاطع وإدانته البالغة للدعوات المشبوهة التي تروج للخروج في تظاهرات أمام السفارة المصرية في تل أبيب، تحت أسباب مغلوطة وشعارات ظاهرها التعاطف مع القضية الفلسطينية وباطنها التحريض والتشكيك في ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية.

مصر حجر الزاوية في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية

وأضاف الحزب أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت ولا تزال حجر الزاوية في دعم الحقوق الفلسطينية، وأن التحركات المشبوهة التي تُدار من خارج الحدود أو عبر منصات تحريضية لا تمثل الشعب الفلسطيني الأصيل، ولا تعبر عن الامتنان للدور المصري الوطني والقومي في حماية القضية الفلسطينية والدفاع عنها في المحافل كافة.

السفارات المصرية تمثل سيادة الدولة

كما أكد الحزب أن السفارات المصرية في الخارج، وخصوصًا في مناطق التماس السياسي والدبلوماسي، تمثل سيادة الدولة المصرية، وأي محاولة للمساس بها أو تشويه صورتها هو عدوان مباشر على الدولة المصرية، ويخدم بالأساس أجندات لا تمت لفلسطين بصلة، بل تهدف إلى ضرب الاستقرار المصري وخلط الأوراق، وهو الأمر الذي لن يحدث في ظل تماسك الجبهة الداخلية المصرية والتفاف الشعب المصري حول قياداته.

دعوة للمسؤولية والوعي بخطورة اللحظة

ويهيب حزب الجبهة الوطنية بكل القوى الفلسطينية والعربية، والفاعلين السياسيين والمنصات الإعلامية، بضرورة التنبه لحساسية اللحظة وخطورة مثل هذه الدعوات، والتحلي بـالمسؤولية السياسية والأخلاقية، والتفرقة بين الخصومة السياسية وبين من يقف مع الحق الفلسطيني بثبات وشرف، كما فعلت مصر على مدار عقود.

تحيا مصر.. وتحيا فلسطين حرة عربية.