نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء اجتماع وزير الأوقاف مع صحفيين الملف الديني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدء منذ قليل اجتماع وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري مع صحفيين الملف الديني بمختلف المواقع والجرائد الورقية، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي.

استهل الوزير الاجتماع بالترحيب بجموع الصحفيين، وأضاف يسعدنا اليوم التحدث عن منصة الأوقاف، التي قد بدأ العمل فيها في يونيو 2024 التي تهدف لتقديم محتوى ديني بكافة الوسائل المتاحة.

وتابع أنه كان من المتوقع إطلاق المنصة في شهر 2 من العام الحالي، ولكن حتى تخرج في أفضل صورة وحسب كلام الخبراء من كافة الجهات التي نتعاون معها التي على رأسها وزارة الاتصالات، توصلنا إلى الانتهاء الفعلي من كافة محاور المنصة في شهر ديسمبر 2026.

وأشار الوزير أن الوزارة ستبدأ من يناير المقبل وحتى يونيو 2026 تنفيذ خطة تدريبية شاملة تشمل تقديم دورات لفئات متنوعة من المجتمع، مثل سائقي التاكسي، والمقبلين على الزواج، وغيرهم، ضمن خطة لتوسيع نطاق التأثير المجتمعي للمنصة.

جاء ذلك بحضور كل من: الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي للوزارة الأوقاف، والدكتور / محمد البيومي الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والكاتب الصحفي محمود الجلاد مدير الإعلام بالوزارة.