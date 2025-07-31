نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تعزي جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الفيضانات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت جمهورية مصر العربية، حكومةً وشعبًا، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى حكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديقة في ضحايا الفيضانات التي شهدتها عدة مناطق في الصين، وأسفرت عن سقوط عشرات الضحايا وإصابة أعداد كبيرة من المواطنين.

وتؤكد جمهورية مصر العربية على تضامنها الكامل مع الصين في هذا الظرف الأليم، وتعرب عن أصدق تعازيها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لكافة المُصابين.