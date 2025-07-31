نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القصر العيني يدرس تأسيس أول قسم للطب الرياضي بالمستشفى التعليمي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة اجتماعه الدوري عن شهر يوليو 2025، برئاسة الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، وذلك في قاعة علي باشا إبراهيم، وبمشاركة نواب المدير التنفيذي، ورؤساء الأقسام، ومديري المستشفيات، وعدد من القيادات الطبية والإدارية. كما حضر الاجتماع الأستاذ الدكتور عبد المجيد قاسم، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واستهل المجلس جلسته بعرض شامل لأبرز التطويرات التي تم الانتهاء منها بمستشفى قصر العيني التعليمي الجديد، حيث تم افتتاح جناح الإفاقة، واستراحة الجراحين، وغرف إقامة بالدور الثامن تشمل 15 غرفة، من بينها 3 أجنحة متميزة، إلى جانب تشغيل وحدة الرعاية المركزة لأمراض الكبد التي تضم 8 أسرّة، ووحدة الرعاية المتوسطة بسعة 6 أسرّة. وقد جرت هذه الافتتاحات بحضور الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، إلى جانب الدكتور حسام صلاح، وعدد من قيادات الكلية، الذين أشادوا بمستوى الإنجاز ومدى كفاءته.

كما ناقش المجلس جهود دعم مستشفى الأطفال الجامعي "أبو الريش المنيرة"، حيث تم افتتاح وحدة الغسيل البريتوني المزمن، بالإضافة إلى تجهيز القاعات الدراسية بالدور الثامن. وقد تم تنفيذ هذا المشروع بدعم من حزب "مستقبل وطن"، وسط حضور رئيس الجامعة وعميد كلية الطب، في نموذج ناجح للتكامل بين الدولة والمجتمع المدني في دعم المنظومة الصحية.

وشهد الاجتماع استعراض أعمال التطوير الشاملة بوحدة جراحة التجميل بمستشفى قصر العيني (قسم 8)، والتي شملت تجهيز غرف العمليات، والإفاقة، والإقامة، وذلك ضمن مشروع تطوير متكامل استمر قرابة 8 أشهر، وبلغت تكلفته نحو مليون و250 ألف جنيه، وجرى تنفيذه تحت إشراف ومتابعة مباشرة من الدكتور حسام صلاح، الذي أجرى جولة تفقدية للوقوف على مستوى التنفيذ.

وخلال الاجتماع، وافق مجلس الإدارة على استحداث عدد من العيادات التخصصية في مجالي الأمراض الجلدية والأمراض المتوطنة، تضمنت عيادات لعلاج الصدفية، والبهاق وجراحته، وأورام الجلد الليمفاوية، والحساسية، وأمراض الكبد الدهني، وأورام الكبد، ونقص المناعة، في خطوة تستهدف تقديم خدمات طبية دقيقة لفئات متنوعة من المرضى، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمة المقدمة داخل المستشفيات الجامعية.

كما ناقش المجلس مقترحًا بإنشاء قسم متكامل للطب الرياضي داخل مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد، يضم وحدات متخصصة لفحوصات الرياضيين، وخدمات التأهيل الطبي، والعلاج الطبيعي، إلى جانب تخصيص جناح مستقل مزوّد بأحدث المعدات. ويُعد المقترح جزءًا من خطة مستقبلية لدعم الطب التخصصي وتقديم خدمات مبتكرة للرياضيين والمصابين.

وأكد الدكتور حسام صلاح، رئيس مجلس الإدارة، أن مستشفيات جامعة القاهرة تسير وفق خطة تطوير شاملة، تركز على تحديث البنية التحتية، ورفع كفاءة الخدمات الطبية، وتوسيع قاعدة التخصصات الدقيقة، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تعزز من مكانة قصر العيني كمؤسسة تعليمية وعلاجية وبحثية متقدمة تخدم المجتمع المصري والقطاع الطبي في المنطقة.