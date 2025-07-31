نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يُتابع صرف مستحقات المصدرين.. و45 مليار جنيه لدعم الصادرات في موازنة 2024/2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء يُتابع صرف مستحقات المصدرين.. و45 مليار جنيه لدعم الصادرات في موازنة 2024/2025

رئيس الوزراء يُتابع صرف مستحقات المصدرين.. و45 مليار جنيه لدعم الصادرات في موازنة 2024/2025، في إطار دعم الدولة للصناعة والتصدير، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع أحمد كجوك، وزير المالية، اليوم، لمتابعة موقف سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين، ضمن خطة الحكومة لتحفيز الصادرات وتوفير السيولة للشركات.

بدء صرف 5 مليارات جنيه لـ2000 شركة

استعرض وزير المالية خطة صرف الدفعة الأولى من نسبة الـ50% المقررة نقدًا، ضمن الآلية الجديدة لسداد مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024.

وأوضح الوزير أن إجمالي ما سيتم صرفه يصل إلى 5 مليارات جنيه، تشمل مستحقات نحو 2000 شركة، وسيبدأ الصرف يوم 7 أغسطس المقبل، في خطوة تؤكد التزام الدولة برد مستحقات المصدرين في أسرع وقت ممكن.

جدول زمني لرد الأعباء خلال 3 أشهر فقط

أكد وزير المالية أن الحكومة تستهدف رد أعباء التصدير خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من استيفاء ملفات الشركات، مما يسهم في دعم السيولة لدى الشركات وتعزيز قدراتها التنافسية.

فتح باب تقديم جديد للشركات من 17 أغسطس

وبناءً على الإقبال الكبير من الشركات على الآلية الجديدة، سيتم فتح الباب مجددًا لتلقي طلبات الشركات الحاصلة على شهادات من صندوق تنمية الصادرات، في الفترة من 17 أغسطس وحتى 4 سبتمبر 2025.

أعلى دعم للصادرات في تاريخ الموازنة

أشار الوزير إلى أن العام المالي 2024/2025 يشهد تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات في تاريخ الدولة، بقيمة تصل إلى 45 مليار جنيه، وذلك استكمالًا للجهود التي بدأت منذ 2019، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

نجاح مبادرة "السداد الفوري"

لفت وزير المالية إلى أن مبادرة السداد الفوري النقدي، التي أُطلقت في سبع مراحل منذ 2019، دعمت نحو 3000 شركة مصرية بإجمالي تمويل بلغ 70 مليار جنيه، مؤكدًا أن الدولة ماضية في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وزيادة حصيلة العملة الصعبة.