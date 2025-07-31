عاجل- رئيس الوزراء يتابع تطوير الإفراج الجمركي ويستعرض نتائج زيارة وزير الاستثمار لليابان لجذب استثمارات جديدة

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أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء يتابع تطوير الإفراج الجمركي ويستعرض نتائج زيارة وزير الاستثمار لليابان لجذب استثمارات جديدة

في إطار حرص الدولة على تسهيل حركة التجارة وتعزيز مناخ الاستثمار، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمدينة العلمين الجديدة مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة جهود تطوير منظومة الإفراج الجمركي ونتائج زيارة الوزير الأخيرة إلى اليابان.

تسهيل التجارة وتيسير الإجراءات الجمركية

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل جهودها لرفع كفاءة المنافذ الجمركية، وتيسير الإجراءات بما يتماشى مع المعايير الدولية، بما يُسهم في انسياب حركة السلع ويدعم التجارة الخارجية.

خطة تطوير شاملة تعتمد على الرقمنة

استعرض وزير الاستثمار الإجراءات الجاري تنفيذها لتطوير منظومة الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى الاعتماد على الرقمنة كأداة أساسية لتسهيل العمليات الجمركية وتحقيق الشفافية والكفاءة، بما يعزز مناخ الأعمال ويجذب المزيد من المستثمرين.

إصلاحات اقتصادية قبل سبتمبر

وأشار الوزير إلى أن الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والتجارية، من المتوقع الانتهاء منها قبل شهر سبتمبر، وتستهدف تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.

تعاون مع وزارة المالية لتسريع الإفراج الجمركي

كما استعرض الوزير جهود التنسيق مع وزارة المالية، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات فاعلة تُنفذ حاليًا لتسريع عمليات الإفراج، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتدفقات التجارة.

عرض فرص استثمارية أمام الشركات اليابانية

وفيما يتعلق بزيارته الأخيرة إلى اليابان، أوضح "الخطيب" أنه التقى بعدد من كبرى الشركات اليابانية في مجالات متنوعة، منها الصناعات الهندسية والسيارات والإلكترونيات، حيث تم عرض فرص استثمارية واعدة في مصر خاصة في مجالات البنية التحتية، النقل، الإسكان، والبحث والتطوير.

آفاق تعاون مصري ياباني في إفريقيا

كما تم خلال الزيارة مناقشة التعاون مع صندوق الاستثمار الياباني في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، ليس فقط داخل مصر ولكن على مستوى القارة الإفريقية، بما يعكس الدور الإقليمي المتنامي لمصر في جذب الاستثمارات العابرة للحدود.