الإخوان دائما في خدمة إسرائيل ونتانياهو.. مظاهرة للجماعة الإرهابية في تل أبيب ضد مصر "فيديو"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 31 يوليو 2025 04:38 مساءً - أوفت جماعة الإخوان الإرهابية، بعهدها مع إسرائيل، بعدما توافقت الأهداف بين الجانبين، فقد نظمت الجماعة الإرهابية، مظاهرة امام مقر السفارة المصرية في تل أبيب، حملت تبريراً واضحاً للاحتلال الإسرائيلي من جريمة حصار قطاع غزة والعدوان المستمر على القطاع، بما يحقق الهدف الذى تسعى إليه حكومة بنيامين نتانياهو، بالهروب من المسئولية عن الوضع المأساوى الذى يعيشه القطاع.

وشارك في المظاهرة الإخوانية، عدد من قيادات الجماعة الإرهابية في إسرائيل من بينهم رائد صلاح، ومنصور عباس.

وعلق عدد من المتابعين على هذه المظاهرة بأنها أكبر خدمة تقدمها الجماعة الإرهابية للحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، من خلال تحميل مصر مسئولية حصار غزة.