مصر ترحب بإعلان رئيسي وزراء كندا ومالطا اعتزام بلديهما الاعتراف بالدولة الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 31 يوليو 2025 04:38 مساءً - رحبت جمهورية مصر العربية بإعلان رئيس الوزراء الكندي "مارك كارني" ورئيس الوزراء المالطي "روبرت أبيلا" اعتزام بلديهما الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأكدت على أن هذا الحراك الدولي المتسارع نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعد بمثابة خطوة تاريخية تسهم في تجسيد الدولة الفلسطينية التي طالما نادت مصر والدول العربية بتحقيقها حرصاً على استعادة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف.

وتعيد جمهورية مصر العربية دعوتها لكافة الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية على الإسراع باتخاذ تلك الخطوة للوقوف على الجانب الصحيح في التاريخ، وكإسهام نحو تنفيذ حل الدولتين، وبما يكفل إقامة دولته المستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.