نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيول وفيضانات تضرب أديس أبابا.. ومخاوف من تصريف محتمل من سد النهضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا هذا الأسبوع أمطارًا غزيرة تسببت في سيول وفيضانات محلية، وذلك في ظل توقعات بزيادة كميات الأمطار على الهضبة الإثيوبية خلال موسم الأمطار الحالي (يوليو – سبتمبر).

ووفقًا لتقديرات مركز "إيجاد" للتنبؤات المناخية والتطبيقات، فإن معدلات هطول الأمطار على الهضبة الإثيوبية، التي تسهم بنسبة 85% من إيراد نهر النيل، يُتوقع أن تكون أعلى من المتوسط خلال الشهور الثلاثة المقبلة.

وفي سياق متصل، كشفت التقارير أن بحيرة سد النهضةوصلت إلى منسوب مرتفع، حيث تجاوزت كمية المياه المخزنة 60 مليار متر مكعب خلال الأيام الماضية. ومع استمرار تدفق الأمطار الغزيرة، من المتوقع أن تبدأ المياه في المرور عبر الممر الأوسط للسد خلال الأيام القليلة المقبلة، أو من خلال بوابات المفيض في أي وقت، حسب تقديرات الخبراء.

ومن جانبه، يستعد السد العالي في مصر لاستقبال مياه النيل الأبيض ونهر عطبرة، في حين تصل مياه النيل الأزرق في منتصف أغسطس، بالتزامن مع انتهاء مرحلة الملء السابق لسد النهضة في سبتمبر الماضي.

وتشير المؤشرات إلى أن معدل الإيراد المائي لمصر هذا العام سيكون كاملًا مع استقرار تدفقات النهر ورصد تطورات السد الإثيوبي.

