نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية صرف مستحقات المصدرين المتأخرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرف الدفعة الأولى بقيمة 5 مليارات جنيه لـ2000 شركة بداية من 7 أغسطس

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة موقف سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين، ضمن خطة الدولة لدعم الصادرات وتحفيز الإنتاج المحلي.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية آلية صرف مستحقات نحو 2000 شركة، بقيمة تقارب 5 مليارات جنيه، تمثل الدفعة الأولى من نسبة الـ50% المحددة نقدًا ضمن الآلية الجديدة لسداد مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك عن الشحنات حتى نهاية يونيو 2024.

ومن المقرر أن تبدأ عملية الصرف يوم 7 أغسطس المقبل، في خطوة تعكس التزام الحكومة بتسوية المتأخرات المالية للمصدرين بصورة منتظمة، وعلى مدار أربعة أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي.

إعادة فتح باب الطلبات منتصف أغسطس

وأشار وزير المالية إلى أنه، ونظرًا للإقبال الكبير من الشركات، سيتم إعادة فتح باب التقديم للشركات الجديدة الحاصلة على شهادات من صندوق تنمية الصادرات، في الفترة من 17 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2025.

دعم غير مسبوق في الموازنة العامة

أكد كجوك أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي خصصت أكبر دعم للصادرات في تاريخ مصر، بإجمالي يصل إلى 45 مليار جنيه، استمرارًا للجهود التي بدأت عام 2019 بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

ومن أبرز هذه المبادرات، مبادرة "السداد الفوري النقدي" بمراحلها السبع، التي استفادت منها حتى الآن نحو 3000 شركة مصدّرة، بقيمة إجمالية تقارب 70 مليار جنيه.