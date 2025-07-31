نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد: انخفاض تدريجي في الحرارة اليوم الخميس 31 يوليو واضطراب بالملاحة البحرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم الخميس 31 يوليو 2025 استمرارًا في الانخفاض التدريجي بدرجات الحرارة على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع ظهور بعض السحب المنخفضة والمتوسطة.

وأوضح الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة، أن الطقس سيكون حارًا رطبًا نهارًا على أغلب المناطق، شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، بينما يكون مائلًا للحرارة ورطبًا خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

شبورة مائية صباحية واضطراب بالملاحة البحرية

تشهد بعض المناطق شبورة مائية من الساعة 4 إلى 8 صباحًا، تمتد من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وقد تكون كثيفة أحيانًا على الطرق المؤدية من وإلى مدن القناة ووسط سيناء.

أما بخصوص الملاحة البحرية، فمن المتوقع أن يحدث اضطراب على سواحل مطروح والعلمين والإسكندرية، حيث تصل سرعة الرياح من 40 إلى 60 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2 إلى 3.5 متر.

كما يشمل الاضطراب خليج السويس حيث تصل الرياح إلى 55 كم/ساعة، وارتفاع الأمواج بين 2 إلى 3 أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في بعض المحافظات

القاهرة الكبرى: العظمى 34 – الصغرى 25

الإسكندرية: العظمى 31 – الصغرى 24

مطروح: العظمى 30 – الصغرى 23

سوهاج: العظمى 40 – الصغرى 26

قنا: العظمى 43 – الصغرى 27

أسوان: العظمى 44 – الصغرى 30