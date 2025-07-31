نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر بوزارة السياحة والاثار لا صحة لأنباء تعرض لنش سياحي للغرق بالغردقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح مصدر مسؤول بوزارة السياحة والاثار بأنه لا صحة بما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية بشأن تعرض لنش سياحي للغرق بمدينة الغردقة.

وهذه المعلومات غير صحيحة، وأن ما حدث هو تعرض إحدى مراكب رحلات اليوم الواحد لعطل فني مفاجئ أدى إلى توقفها، وعلى الفور تم إرسال مركب آخر لنقل السائحين واستكمال رحلتهم، وذلك استجابة لطلب الاستغاثة الصادر من المركب المتعطل.

وأكد المصدر على أن الوزارة تحرص على سلامة السائحين، ومتابعتها المستمرة لأي بلاغات أو طوارئ تخص البرامج السياحية.

وطالب بأهمية تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي أخبار، والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة لتجنب إثارة البلبلة.