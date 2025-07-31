نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنهاء خدمة سائق ومساعده بعد اصطدام جرار القطار رقم 923 بمحطة القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في بيان رسمي، عن إنهاء خدمة السائق "تامر أحمد حافظ بدوي" ومساعده "سامي بيومي حسن مصطفى"، وذلك في أعقاب استكمال التحقيقات الخاصة بواقعة اصطدام جرار القطار رقم 923 بالحاجز الخرساني أثناء دخوله إلى الرصيف رقم 1 بمحطة القاهرة.

وأوضحت الهيئة أن القرار جاء نتيجة لمخالفة تعليمات التشغيل، والدخول بسرعة غير مطابقة للضوابط الفنية، مما أسفر عن تلفيات بعربة القوى والتصادم الخرساني، وكاد أن يتسبب في نشوب حريق بالمحطة، وهو ما يُعد تهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة الركاب والمنشآت.

وأكدت الهيئة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الحاسمة ضد أي تقصير أو مخالفة تعرض سلامة المواطنين للخطر، مشددة على ضرورة الالتزام التام بتعليمات التشغيل والسلامة من جميع العاملين في مختلف المواقع التشغيلية.