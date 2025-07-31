نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير عاجل لطلاب المرحلة الأولى.. خطوة واحدة قد تُفقدك مكانك في “الكلية التي تحلم بها “ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُهيب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجميع طلاب المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ضرورة الإسراع في تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني، وعدم الانتظار حتى اللحظات الأخيرة من انتهاء المرحلة.

الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب تنسيق الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب تنسيق

وأوضح الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن التخلف عن تسجيل الرغبات خلال الفترة المُخصصة للمرحلة الأولى، يُفقد الطالب المنافسة على الأماكن المتاحة في هذه المرحلة، ويتم تنسيقه لاحقًا على الأماكن المتبقية فقط في المرحلة الثانية، ويضطره إلى اختيار تخصص لا يتوافق مع تطلعاته.

الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية التزام الطلاب بالتوقيت الزمني المُعلن للمرحلة الأولى، والتي من المقرر أن تنتهي في تمام الساعة السابعة مساءً يوم السبت المقبل، مشيرًا إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني يعمل على مدار الساعة، ويُتاح الدخول عليه من خلال الرابط:

www.tansik.digital.gov.eg

كما أشار المتحدث الرسمي إلى استمرار تقديم الدعم الفني للطلاب من خلال معامل الحاسب الآلي المتوفرة بالجامعات الحكومية، لمساعدتهم على تسجيل الرغبات بطريقة صحيحة وآمنة.