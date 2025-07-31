القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقى وزير دفاع جمهورية إيطاليا

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أحمد جودة - القاهرة - إلتقى الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بالسيد جويدو كروسيتو وزير دفاع جمهورية إيطالي والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

حضر اللقاء قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والإيطالية.