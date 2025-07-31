نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء الصمت الانتخابي لمرشحي مجلس الشيوخ 2025 ظهر اليوم.. وتوقف تام للدعاية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات انتهاء فترة الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ 2025، وبدء فترة الصمت الانتخابي ظهر اليوم الخميس الموافق 31 يوليو 2025، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

وخلال هذه الفترة، يُمنع تمامًا ممارسة أي نوع من أنواع الدعاية الانتخابية، سواء المباشرة أو غير المباشرة، بهدف منع التأثير على إرادة الناخبين قبيل التصويت.

تصويت المصريين بالخارج يبدأ غدًا.. ونيوزيلندا تفتتح أول لجنة انتخابية

من المقرر أن تنطلق عملية الاقتراع للمصريين بالخارج يومي الجمعة والسبت، 1 و2 أغسطس 2025، على أن تكون السفارة المصرية في ويلنجتون – نيوزيلندا أول لجنة تستقبل الناخبين، نظرًا لفارق التوقيت البالغ 11 ساعة عن توقيت القاهرة.

ويبدأ التصويت في الخارج من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة، مع تخصيص ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة، دون الإخلال بسير العملية الانتخابية.

ضوابط قانونية صارمة للدعاية والصمت الانتخابي

طبقًا لـقانون مباشرة الحقوق السياسية، تمتد الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق للاقتراع، بينما يُمنع تمامًا ممارسة الدعاية خارج هذه المواعيد.

وفي حال إجراء جولة إعادة، تبدأ فترة الدعاية من جديد حتى ظهر اليوم السابق على الموعد الجديد للاقتراع.

ويشدد القانون على ضرورة المساواة بين جميع المرشحين في مدة الدعاية، كما يفرض غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه على من يخالف فترة الصمت الانتخابي.

الخارجية تتسلم بطاقات وصناديق الاقتراع

وفي إطار الاستعدادات للتصويت بالخارج، قامت وزارة الخارجية بتسلم بطاقات الاقتراع للنظامين (الفردي – القائمة)، بالإضافة إلى صناديق الاقتراع الشفافة، كما تم ندب رؤساء وأمناء لجان الانتخاب بالخارج من بين أعضاء السلك الدبلوماسي.