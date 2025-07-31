نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق الجامعات 2025.. تحذير عاجل من التعليم العالي لطلاب الثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذّرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طلاب الثانوية العامة من أخطاء شائعة عند تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك بالتزامن مع انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الدراسي 2025/2026.

توجيهات مباشرة من وزير التعليم العالي

وجّه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، بضرورة إتاحة كل المعلومات والإرشادات اللازمة لمساعدة الطلاب وأولياء الأمور على استخدام موقع التنسيق الإلكتروني بشكل سليم، وتحديد رغباتهم بدقة خلال مراحل التنسيق المختلفة.

كما أطلقت الوزارة حملة توعوية موسعة لتعريف الطلاب بطريقة إدخال الرغبات والخطوات الصحيحة لتأكيد اختياراتهم، في إطار التيسير عليهم وضمان عدم ضياع فرص القبول الجامعي بسبب الأخطاء التقنية.

تحذير من خطأ شائع عند التسجيل

أشار دليل التنسيق الإلكتروني إلى وجود خطأ شائع يرتكبه بعض الطلاب، يتمثل في نسيان الضغط على زر "حفظ الرغبات" بعد إدخالها، مما يؤدي إلى عدم تسجيل الرغبات فعليًا على النظام، وهو ما قد يؤثر على فرص الطالب في الترشيح للكلية أو المعهد المرغوب.

لذا شددت الوزارة على ضرورة التأكد من حفظ الرغبات قبل غلق الموقع الإلكتروني، ومراجعتها جيدًا للتأكد من ظهور رسالة تأكيد الحفظ.

نصائح مهمة للطلاب

التأكد من الدخول على الموقع الرسمي للتنسيق: www.tansik.digital.gov.eg

مراجعة دليل الكليات والمعاهد المتاحة لكل شعبة.

ترتيب الرغبات حسب الأولوية والاهتمام الشخصي، وليس فقط على أساس المجموع.

التأكد من ظهور رسالة تأكيد بعد حفظ الرغبات.

متابعة مواعيد مراحل التنسيق والالتزام بها.