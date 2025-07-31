نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد: إيقاف سائق قطار ومساعده وملاحظات بلوك وإحالتهم للتحقيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر عدم صحة ما تم تداوله بشأن خروج قطار عن القضبان واصطدامه برصيف محطة السنطة.

وتوضح الهيئة أن الحادث وقع في تمام الساعة 12:40 صباحًا، أثناء تنفيذ مناورة للقطار رقم 522 (فوارغ - دون ركاب) داخل محطة السنطة استعدادًا لتحركه إلى محطة طنطا، حيث تجاوز السائق إشارة السيمافور المغلق، مما أدى إلى استعراض لإحدى عربات القطار، دون أن يسفر ذلك عن خروج أي عربات عن القضبان أو وقوع إصابات أو تلفيات.

وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات المبدئية، قررت الهيئة إيقاف كل من:

سائق القطار: مسعد محمود محمد عباس

مساعد السائق: عبدالله عادل خليل

ملاحظ البلوك: دسوقي عبد المهيمن البشتيلي

وذلك تمهيدًا للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم وفقًا للوائح المعمول بها داخل الهيئة.

وتناشد الهيئة جميع وسائل الإعلام ورواد التواصل الاجتماعي تحري الدقة في نشر الأخبار، والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة للحصول على المعلومات الصحيحة.