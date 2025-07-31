معبر رفح.. استمرار دخول المساعدات إلى غزة في ظل جهود مصرية مكثفة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 31 يوليو 2025 11:16 صباحاً -

قال رمضان المطعني، مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، أن منذ الساعة الخامسة والنصف صباحًا، توافدت عشرات الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المواد الغذائية والطبية، بينها حليب وأرز وسلال غذائية متنوعة، استعدادًا للعبور إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الفوج الرابع من القافلة يستعد حاليًا للتحرك، بعد إنهاء المراجعات النهائية على الشاحنات والأوراق الخاصة بنوعية وكمية المساعدات.

وأضاف، خلال مداخلة ببرنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القافلة الخامسة من المتوقع أن تتجاوز حمولة جميع القوافل السابقة مجتمعة، حيث من المقرر أن تتخطى 6 آلاف طن من المواد الغذائية والطبية، ضمن المبادرة التي أطلقتها مصر لدعم أهالي غزة، والتي تُعد من أكبر المبادرات الإنسانية في المنطقة منذ 7 أكتوبر.

ووفقًا للمطعنـي، فإن إجمالي المساعدات التي دخلت غزة منذ اندلاع الأزمة يتجاوز 75 ألف طن، وأكثر من 35 ألف شاحنة، معظمها مصرية، عبرت سواء من معبر رفح أو كرم أبو سالم، رغم التعطيلات التي تطرأ أحيانًا بسبب القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال في معبر كرم أبو سالم.

وأشار إلى أن حركة دخول الشاحنات تسير بوتيرة أبطأ حاليًا بسبب الازدحام داخل المعبر الإسرائيلي، حيث تبلغ المسافة بين معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم نحو 4 كيلومترات، وتعمل السلطات المصرية على تقليص أي عوائق عبر فتح بوابة جانبية لتسهيل المرور المباشر.

كما أكد المطعني أنه لا توجد أي معوقات من الجانب المصري، مشيدًا بجهود أكثر من 35 ألف متطوع من الهلال الأحمر المصري، يعملون على مدار الساعة في التجهيز والإعداد، ومؤكدًا أن مصر تعمل على سد كل الذرائع التي قد تستخدمها سلطات الاحتلال لمنع دخول المساعدات.

ومن ضمن المبادرات النوعية، أشار إلى المخبز الآلي الجديد الذي أطلقه الهلال الأحمر المصري ضمن القافلة الخامسة، والذي سيُنتج آلاف الأرغفة الطازجة يوميًا، لدعم الأمن الغذائي داخل القطاع.