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تعرف على أهمية الإدلاء بصوتك في انتخابات الشيوخ

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تعرف على أهمية الإدلاء بصوتك في انتخابات الشيوخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 31 يوليو 2025 09:20 صباحاً - ونحن على أعتاب انتخابات مجلس الشيوخ يتحتم علينا معرفة سبب أهمية ممارسة الانتخابات في مصر أو العالم،  وسنتعرف عليها في السطور التالية كما أوضحتها الهيئة الوطنية للإنتخابات.

 

- تعزيز الشرعية السياسية حيث أن الانتخابات تمنح الحاكم أو الحكومة شرعية شعبية، فهي تُظهر أن الشعب هو مصدر السلطة، وهذا مبدأ أساسي في الدساتير الحديثة، بما في ذلك الدستور المصري.

 

 

- ممارسة حق المشاركة السياسية الانتخابات تُعد الوسيلة الأساسية التي يُعبر بها المواطنون عن آرائهم واختياراتهم في من يحكمهم، مما يعزز مبدأ المشاركة الشعبية.

 

- استقرار النظام السياسي وجود انتخابات دورية ومنظمة يسهم في تقليل فرص العنف السياسي أو الانقلابات، لأنه يوفر آلية سلمية لتداول السلطة.

 

- تقوية المؤسسات الديمقراطية  العملية الانتخابية تساهم في بناء مؤسسات قوية مثل البرلمان، المجالس المحلية، والهيئات الرقابية، والتي تقوم بدورها في توازن السلطة.

 

- إظهار التنوع السياسي والاجتماعي الانتخابات تعكس التعددية في المجتمع، وتتيح لمختلف القوى والتيارات السياسية أن تُعبّر عن نفسها.

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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