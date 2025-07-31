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أحمد جودة - القاهرة - منتصف ليل اليوم.. بدء عمليات التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ فى الساعات الأولى من يوم الجمعة للمصريين بالخارج في نيوزيلندا.

تنطلق عمليات تصويت للمصريين المقيمين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، في الساعات الأولى من صباح يوم غد الجمعة، حيث لم يتبقى سوي أقل من نحو 16 ساعة على انطلاق الماراثون الانتخابية.

موعد بداية التصويت للمصريين المقيمين بالخارج

ومن المقرر أن يبدأ التصويت لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، في دولة نيوزيلندا يوم الجمعة في تمام الساعة الثانية عشر من منتصف ليل اليوم الخميس بتوقيت مصر، والتي يتزامن مع الساعة التاسعة صباحًا من يوم الجمعة بتوقيت السفارة المصرية في نيوزيلندا.

اللجنة الأولى

وتعد دولة نيوزيلندا، هي أول لجنة في الخارج تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وفقًا لفارق التوقيت مع مصر والمقدر بـ 11 ساعة تقريبا، وبسبب التوقيت الصيفى في مصر فأن التاسعة صباحا في نيوزيلندا، توافق الساعة 12 بعد منتصف الليل في مصر.

موعد بداية ونهاية الاقتراع للمصريين المقيمين بالخارج

ومن المقرر أن يبدأ الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وفقًا لتوقيت الدولة التى يجرى فيها الاقتراع على النحو المبين بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الإجرائى والزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ، على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة، بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وكان قد أعلن القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو الجاري، عن تفاصيل الاستحقاق الانتخابي لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ للفصل التشريعي الثاني (2025- 2030)، وذلك فى المؤتمر الصحفي الذى كان قد عُقد بمبنى الهيئة الوطنية للإعلام، بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز التنفيذي، وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وكان قد أشار رئيس الهيئة إنه استنادًا إلى أحكام الدستور والقانون، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في جلسته التي عُقدت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025، تقرر ما يلي بشأن تنظيم الاستحقاق الانتخابي لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ للفصل التشريعي الثاني (2025–2030):

الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

أولًا: دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ، على أن يبدأ تلقي طلبات الترشح اعتبارًا من يوم السبت الموافق 5 يوليو الجاري وحتى يوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025، يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً، وينتهي العمل باليوم الأخير في تمام الساعة 2 ظهرًا.

ثانيًا: يُعلن كشف أسماء المترشحين ورموزهم يوم الجمعة الموافق 11 يوليو، ويُنشر بصحيفتي الأخبار والجمهورية.

ثالثًا: تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون على المترشحين – إن وجدت – خلال الفترة من الإثنين 14 يوليو وحتى الأربعاء 16 يوليو 2025.

رابعًا: تُعلن القائمة النهائية للمترشحين، وتبدأ فترة الدعاية الانتخابية اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 18 يوليو، على أن يكون آخر موعد للتنازل عن الترشح يوم الأحد 20 يوليو 2025.

خامسًا: تبدأ فترة الصمت الدعائي يوم الخميس 31 يوليو 2025.

سادسًا: تُجرى الانتخابات خارج الجمهورية للمصريين المقيمين بالخارج يومي الجمعة والسبت 1 و2 أغسطس 2025.

سابعًا: تُجرى الانتخابات داخل الجمهورية يومي الإثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس 2025.

ثامنًا: تُعلن نتائج الانتخابات يوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025، وتُنشر بالجريدة الرسمية وصحيفتي "الأخبار" و"الجمهورية"، على أن تُستأنف في اليوم ذاته الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة (إن وجدت).

تاسعًا: الطعن على قرار الهيئة بإعلان النتيجة خلال مدة 48 ساعة من تاريخ الإعلان في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 14 أغسطس 2025.

عاشرًا: تفصل المحكمة الإدارية العليا فيما يُقدم لها من طعون خلال 10 أيام، اعتبارًا من الجمعة 15 أغسطس، وحتى الأحد 24 أغسطس 2025، وهو اليوم الذي تبدأ فيه فترة الصمت الدعائي لجولة الإعادة.

وكانت قد ندبت الهيئة الوطنية للانتخابات، رؤساء وأمناء لجان الانتخاب بالخارج من أعضاء السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية، حيث تسلمت وزارة الخارجية بطاقات الاقتراع الخاصة بالنظامين الفردي والقائمة وكذا صناديق الاقتراع الشفافة.