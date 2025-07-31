نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومية تطلب من القطاع الخاص خطة واضحة لتخفيض الأسعار.. ومدبولي يؤكد: لا بد أن يشعر المواطن بتحسن فوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية نجحت خلال العام والنصف الماضيين في تجاوز أصعب التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تحركًا مباشرًا نحو تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، وعلى رأسها خفض أسعار السلع.

وأوضح مدبولي أن الحكومة اجتمعت مع كافة اتحادات الغرف التجارية، وطلبت منهم تقديم تصور شامل ومُحدد لعملية تخفيض الأسعار، على أن يتم استعراضه خلال اجتماع بنهاية الأسبوع القادم، تمهيدًا لتطبيقه بشكل سريع وفعال.

وأضاف رئيس الوزراء: "المواطن يهتم بسعر المنتج أكثر من المؤشرات الاقتصادية. ورغم التحسن الكبير في الوضع العام، فإن الأهم هو أن ينعكس هذا التحسن على الحياة اليومية للمصري."