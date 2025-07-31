نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: الدولة استقرت اقتصاديًا.. وخفض الأسعار أولوية ملحة خلال الأيام المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الدولة تطلب من القطاع الخاص خطة واضحة لتخفيض الأسعار

في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة قطعت خطوات كبيرة في ملف الإصلاح الاقتصادي، وأن المرحلة الحالية تركز على شعور المواطن بتحسُّن مباشر في الأسعار والخدمات، مشددًا على أن الحكومة بدأت التنسيق مع اتحادات الغرف التجارية لضبط الأسعار بشكل مستدام، بما يعكس نتائج الإصلاحات على حياة المواطنين اليومية.