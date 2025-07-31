نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الدلتا التكنولوجية يشارك في القمة المحلية المؤهلة إلى كأس إيناكتس 2025 في بنكوك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك فريق إيناكتس بجامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك في قمة إيناكتس المحلية والمؤهلة إلى Enactus Cup 2025 in Bunkuk، وذلك تحت اشراف الدكتور أشرف السيسى نائب رئيس الجامعة،الدكتور احمد الصاوى عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، الدكتور عمرو عبدالهادي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس برنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس احمد ياسر المعيد بقسم الطاقة المتجددة.

تأتي هذه المشاركة في إطار حرص الجامعة على تمكين طلابها من المهارات الريادية والابتكارية، وتحفيزهم على إحداث تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع، من خلال حلول مبتكرة تعالج تحديات مجتمعية حقيقية.

والجدير بالذكر ان (Enactus) هي منظمة عالمية غير ربحية وتُعد أكبر منصة تعليمية تجريبية في العالم، تجمع بين طلاب الجامعات، وكبار رجال الأعمال، والأكاديميين.

مهمتها الأساسية هي إلهام وتدريب الشباب على استخدام مبادئ ريادة الأعمال والابتكار لإحداث تأثير إيجابي ومستدام في مجتمعاتهم.

وتهدف “إيناكتس” إلى دعم المشاريع الناشئة، وتعزيز روح ريادة الأعمال لدى الشباب، وتمكينهم من بناء مشروعاتهم الخاصة بمهارات احترافية تؤهلهم للنجاح في سوق العمل.

انعقدت القمة

على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء ٢٩ و٣٠ يوليو الجارى، حيث شملت تدريبًا للفرق المشاركة حول مفاهيم ريادة الأعمال وآليات تأسيس الشركات الناشئة،ويأتي هذا التدريب في إطار الاستعدادات لتأهيل الفرق المسئولة عن تنظيم المسابقة داخل الجامعات المختلفة خلال الفترة المقبلة.

وتضمّنت أيضًا التصفيات الخاصة بالموسم الحالي، والتي جرت بالتوازي مع برنامج التدريب، في أجواء من التفاعل والحماس، ويهدف هذا الحدث إلى تمكين الفرق المنظمة من نقل تجربة ريادة الأعمال داخل مجتمعاتهم الجامعية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لإنجاح الفعاليات المستقبلية.

بإختصار، إيناكتس ليست مجرد منظمة طلابية، بل هي حركة عالمية تهدف إلى خلق عالم أفضل وأكثر استدامة من خلال تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم في ريادة الأعمال الاجتماعية.

ويُعد فريق إيناكتس بجامعة الدلتا التكنولوجية مثالًا حيًا للشباب الطموح القادر على صنع التغيير، وتجسيد رؤية “إيناكتس” في بناء عالم أفضل وأكثر استدامة.