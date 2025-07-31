نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختتام فعاليات المعسكر الصيفي لطلاب معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظم معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس المعسكر الصيفي للطلاب الدارسين بالمعهد خلال الفترة من ١٣ إلى ٢٦ يوليو والذي أقيم في جامعة قوانغدونغ بمدينة قوانغتشو في جنوب الصين.

‏‎وقد شمل برنامج المعسكر سلسلة من المحاضرات في اللغة والثقافة الصينية وتبادل الخبرات والثقافات مع الطلاب المشاركين في الدورات التدريبية من معاهد كونفوشيوس في روسيا وبيرو والبرتغال، بالإضافة إلى برنامج سياحي ثقافي في مدينة قوانغتشو ومدينة قويلين.

‏‎وأشار الدكتور ناصر عبدالعال مدير معهد كونفوشيوس إلى أن هذا المعسكر يأتي ضمن الفعاليات التي ينظمها معهد كونفوشيوس للطلاب على مدار العام، ويتم تنظيمه بالتعاون مع جامعة قوانغدونغ والمركز الدولي لتعليم اللغة الصينية بوزارة التعليم الصينية، ويسهم المعسكر الذي يتم تنظيمه سنويا في الإرتقاء بمستوى الطلاب في اللغة الصينية من خلال الممارسة الفعلية للغة في بيئة تعليمية وعملية تفاعلية، والتعرف على التجربة الصينية الفريدة في التقدم في شتى مجالات الحياة.

‏‎وقد شارك في المعسكر ٢٠ طالبة من الدارسين بالمعهد وأشرفت على المعسكر سمر صلاح المدرس المساعد بقسم اللغة الصينية والمشرف على النشاط الطلابي بالمعهد.