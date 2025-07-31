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اختتام فعاليات المعسكر الصيفي لطلاب معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس

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  • اختتام فعاليات المعسكر الصيفي لطلاب معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس 2/2

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أحمد جودة - القاهرة -  نظم معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس المعسكر الصيفي للطلاب الدارسين بالمعهد خلال الفترة من ١٣ إلى ٢٦ يوليو والذي أقيم في جامعة قوانغدونغ بمدينة قوانغتشو في جنوب الصين.

‏‎وقد شمل برنامج المعسكر سلسلة من المحاضرات في اللغة والثقافة الصينية وتبادل الخبرات والثقافات مع الطلاب المشاركين في الدورات التدريبية من معاهد كونفوشيوس في روسيا وبيرو والبرتغال، بالإضافة إلى برنامج سياحي ثقافي في مدينة قوانغتشو ومدينة قويلين.

‏‎وأشار  الدكتور ناصر عبدالعال مدير معهد كونفوشيوس إلى أن هذا المعسكر يأتي ضمن الفعاليات التي ينظمها معهد كونفوشيوس للطلاب على مدار العام، ويتم تنظيمه بالتعاون مع جامعة قوانغدونغ والمركز الدولي لتعليم اللغة الصينية بوزارة التعليم الصينية، ويسهم  المعسكر الذي يتم تنظيمه سنويا في الإرتقاء بمستوى الطلاب في اللغة الصينية من خلال الممارسة الفعلية للغة في بيئة تعليمية وعملية تفاعلية، والتعرف على التجربة الصينية الفريدة في التقدم في شتى مجالات الحياة.

‏‎وقد شارك في المعسكر ٢٠ طالبة من الدارسين بالمعهد وأشرفت على المعسكر   سمر صلاح المدرس المساعد بقسم اللغة الصينية والمشرف على النشاط الطلابي بالمعهد.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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