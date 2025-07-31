نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منظمة الصحة العالمية تشيد بالتجربة المصرية في علاج الإدمان وتصفها بـ«الرائدة إقليميًا» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشادت الدكتورة حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، بتجربة مصر في علاج وتأهيل مرضى الإدمان، ووصفتها بأنها رائدة على مستوى المنطقة وتُعد نموذجًا يُحتذى به، مشيدة بالتزام صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بتقديم خدمات علاجية متكاملة وفقًا للمعايير الدولية.

جاء ذلك خلال زيارتها لمركز إمبابة لعلاج الإدمان التابع للصندوق، برفقة وفد من المنظمة، وكان في استقبالهم الدكتور عمرو عثمان، مدير الصندوق.

جولة داخل مركز إمبابة.. وتأهيل شامل للمتعافين

تفقدت بلخي أقسام المركز المختلفة، والتي تضم عيادات خارجية وأقسامًا داخلية للرجال والسيدات والمراهقين، بالإضافة إلى قسم خاص للتشخيص المزدوج (اضطرابات نفسية مع الإدمان). كما زارت الصالات الرياضية، وملاعب الكرة، وقاعات الموسيقى والحاسب الآلي، والمسرح، والمكتبة، وورش التدريب المهني، التي تُمثل أحد مكونات برنامج "العلاج بالعمل".

ولفتت الزيارة الانتباه إلى أن الأثاث المُستخدم داخل المركز صُنع بأيادي المتعافين أنفسهم، داخل ورش مراكز العزيمة التابعة للصندوق، في إطار برامج الدمج المجتمعي والدعم النفسي.

كما شاركت بلخي عددًا من المتعافين في لعب تنس الطاولة، وأشادت بمستوى الخدمات المقدمة داخل المركز، وحرصت على الاستماع لتجارب المتعافين، الذين عبّروا عن امتنانهم للدعم الكامل المجاني الذي يتلقونه داخل المركز.

عثمان يستعرض محاور الاستراتيجية القومية

استعرض الدكتور عمرو عثمان محاور الخطة القومية لمكافحة المخدرات التي تنفذ تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية، والتي تعتمد على منظور علمي متكامل يجمع بين الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل.

وأشار إلى أن الخطة تستهدف الوقاية في المؤسسات التعليمية والمجتمعية، والكشف المبكر، مع التركيز على المناطق الأكثر عرضة لظاهرة الإدمان. وأوضح أن صندوق مكافحة الإدمان يمثل الآلية الوطنية للحد من الطلب على المخدرات، عبر تقديم خدمات علاجية سرية ومجانية من خلال 34 مركزًا علاجيًا في 19 محافظة، بالتعاون مع الخط الساخن "16023".

حملات إعلامية مؤثرة.. ومشاركة تطوعية من محمد صلاح

وأشار عثمان إلى النجاح الكبير لحملة "أنت أقوى من المخدرات"، التي شارك فيها النجم العالمي محمد صلاح بشكل تطوعي، وأسهمت في رفع نسبة الإقبال على طلب العلاج بنسبة 500% عبر الخط الساخن، كما حصدت الحملة جوائز دولية، أبرزها تكريم الأمم المتحدة، وجائزة بمهرجان دبي لينكس للأعمال الإبداعية.

بلخي تطلب تعميم التجربة المصرية عربيًا

من جانبها، طلبت الدكتورة حنان بلخي من صندوق مكافحة الإدمان تقديم الدعم الفني والتدريب للكوادر العربية العاملة في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان، بهدف تعميم التجربة المصرية الرائدة في الدول الشقيقة.

وأكدت أن نهج مصر في مكافحة الإدمان يعتمد على مقاربة متعددة القطاعات تشمل الوقاية، وتوفير العلاج المتكامل، والتأهيل النفسي، والدمج المجتمعي، وهو ما يتسق مع توصيات منظمة الصحة العالمية.

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