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التعليم العالي تنشر دليلًا توضيحيًا للتعامل مع الأخطاء الشائعة في التنسيق الإلكتروني

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  • التعليم العالي تنشر دليلًا توضيحيًا للتعامل مع الأخطاء الشائعة في التنسيق الإلكتروني 1/8
  • التعليم العالي تنشر دليلًا توضيحيًا للتعامل مع الأخطاء الشائعة في التنسيق الإلكتروني 2/8
  • التعليم العالي تنشر دليلًا توضيحيًا للتعامل مع الأخطاء الشائعة في التنسيق الإلكتروني 3/8
  • التعليم العالي تنشر دليلًا توضيحيًا للتعامل مع الأخطاء الشائعة في التنسيق الإلكتروني 4/8
  • التعليم العالي تنشر دليلًا توضيحيًا للتعامل مع الأخطاء الشائعة في التنسيق الإلكتروني 5/8
  • التعليم العالي تنشر دليلًا توضيحيًا للتعامل مع الأخطاء الشائعة في التنسيق الإلكتروني 6/8
  • التعليم العالي تنشر دليلًا توضيحيًا للتعامل مع الأخطاء الشائعة في التنسيق الإلكتروني 7/8
  • التعليم العالي تنشر دليلًا توضيحيًا للتعامل مع الأخطاء الشائعة في التنسيق الإلكتروني 8/8

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم العالي تنشر دليلًا توضيحيًا للتعامل مع الأخطاء الشائعة في التنسيق الإلكتروني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  تواصل الوزارة جهودها لتعريف الطلاب بكافة المعلومات التي تساعدهم خلال مراحل التنسيق المختلفة، وذلك من خلال حملة توعوية متكاملة.

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ووجّه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني، واختيار رغباتهم بدقة عند الالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك مع انطلاق أعمال التنسيق رسميًا.

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وأوضح الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن تنسيق القبول يتم بشكل إلكتروني لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية، والشهادات المُعادلة (العربية والأجنبية)، ومدارس المتفوقين، والشهادات الفنية، وذلك من خلال عدة مراحل سيُعلن عنها تباعًا عبر بيانات رسمية صادرة عن مكتب التنسيق.

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وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن جهود الوزارة مستمرة في تقديم محتوى توعوي يُساعد الطلاب على فهم خطوات التنسيق عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للتنسيق: https://tansik.digital.gov.eg.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الدليل الإرشادي للتوعية بالأخطاء الشائعة في تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد الذي أعدته الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي يتضمن أبرز الأخطاء الشائعة التي قد يقع فيها الطلاب خلال عملية التنسيق، مع توضيح كيفية التعامل الصحيح معها، وذلك لتجنب الوقوع في هذه الأخطاء وضمان تسجيل الرغبات بدقة.

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وتُنشر الأدلة الإرشادية والمواد التوضيحية على الموقع الإلكتروني وحسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:

● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
https://mohesr.gov.eg/
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك) 
https://www.facebook.com/MOHESREGYPT
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (انستجرام) 
https://www.instagram.com/mohesregypt
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (إكس)  
https://x.com/Mohesregypt
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (ثريدز):
https://www.threads.net/@mohesregypt

 

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وتُهيب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بوسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية المختلفة دعم جهود التوعية من خلال نشر الأدلة الإرشادية والوسائل التوضيحية؛ لتسهيل وصولها إلى الطلاب خلال فترة التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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