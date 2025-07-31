نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تنفي مزاعم تغيير إجابات طلاب الثانوية العامة: "إجراءات التصحيح مؤمنة ومحكمة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نشر أحد الطلاب صورًا من ورقة إجابته في البابل شيت، مدعيًا حدوث تغيير في الإجابات التي دوّنها أثناء امتحانات الثانوية العامة، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، جملة وتفصيلًا.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أن عملية تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة تخضع لإجراءات دقيقة ومؤمنة تبدأ من لحظة خروج أوراق البابل شيت من لجان الامتحان، حيث يتم وضعها في صناديق مغلقة ومحكمة، ثم تسليمها إلى لجان النظام والمراقبة المختصة، ومنها إلى مقار التصحيح الإلكتروني، الذي يتم بالكامل دون أي تدخل بشري، ووفقًا لنماذج الإجابة المعتمدة لكل مادة.

وشددت الوزارة على أن هذه الإجراءات تضمن الحفاظ الكامل على حقوق الطلاب، ولا تسمح بأي شكل من أشكال التلاعب أو الخطأ، مؤكدة أنه تم التحقيق في الادعاءات المشار إليها، وتبين من خلال الفحص والمراجعة عدم صحتها تمامًا.

وفي ختام بيانها، دعت وزارة التربية والتعليم وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات والمزاعم المضللة، مؤكدة التزامها بالشفافية والرد الفوري على أي معلومات مغلوطة، وحرصها الكامل على حقوق الطلاب ومصلحتهم التعليمية.