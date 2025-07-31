نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان في قلب منتدى AURAF الإقليمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت جامعة حلوان بوفد في المنتدى العربي الأول للجامعات ووكلاء استقطاب الطلاب الدوليين (AURAF)، والذي انعقد يومي 28 و29 يوليو 2025 والذى أقيم فى العاصمة الاردنية عمان، بمشاركة عدد كبير من المؤسسات التعليمية العربية والدولية، وبحضور نخبة من قيادات التعليم وخبراء استقطاب الطلاب الدوليين من مختلف دول العالم العربي.

وتأتي هذه المشاركة في إطار اهتمام جامعة حلوان بتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية وتوسيع شبكة علاقاتها مع الوكالات المتخصصة في جذب الطلاب الوافدين، بما يواكب استراتيجية الجامعة للتحول إلى مؤسسة تعليمية دولية متعددة الثقافات.

مثّل الجامعة خلال المنتدى الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هيثم سويلم، مدير إدارة الوافدين، والدكتورة منار فودة، نائب مدير مركز التسويق بجامعة حلوان الأهلية، حيث ناقش الوفد سبل التعاون مع المؤسسات التعليمية المشاركة، واستعرض إمكانيات الجامعة وبرامجها الأكاديمية المتميزة، بالإضافة إلى تقديم رؤية متكاملة حول فرص التوسع في استقطاب الطلاب الوافدين وتسهيل إجراءات الالتحاق بهم، بما يضمن تجربة تعليمية شاملة ومتميزة.

وعلى هامش المنتدى، شارك وفد الجامعة في اللقاءات الثنائية B2B التي عُقدت بين الجامعات والوكالات الدولية، وهدفت إلى بناء شراكات فعالة قائمة على الشفافية والاحترافية، كما تم تبادل الخبرات مع عدد من القيادات الأكاديمية والممثلين عن مؤسسات دولية تعمل في مجال التوظيف الطلابي والقبول الجامعي، مما يسهم في دعم خطط الجامعة لاستقطاب طلاب جدد من مختلف الجنسيات، وتوسيع قاعدة التنوع الثقافي في الحرم الجامعي.

وفي هذا الإطار، أعرب الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عن اعتزازه بمشاركة الجامعة في هذا الحدث النوعي، مؤكدًا أن التواصل مع الوكالات التعليمية وإقامة شراكات دولية يعد ركيزة أساسية في خطة الجامعة للانفتاح على العالم، وتعزيز قدرتها التنافسية في مجال التعليم الجامعي على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص على تقديم برامج تعليمية مبتكرة تلبي احتياجات السوق، وتدعم طلابها بالمهارات التي تؤهلهم للتميز عالميًا.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عماد أبو الدهب أن المشاركة في منتدى AURAF فتحت آفاقًا جديدة للتعاون مع عدد من الوكالات المتخصصة في استقطاب الطلاب، وهو ما سيسهم في دعم خطط الجامعة لاستقطاب طلاب وافدين من مختلف الدول، والعمل على تيسير إجراءات قبولهم وتوفير خدمات متكاملة تضمن لهم بيئة تعليمية داعمة ومحفزة على التفوق والاندماج.