جامعة عين شمس تحصد أربع جوائز من جوائز الدولة التشجيعية لعام 2025

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أحمد جودة - القاهرة - جامعة عين شمس تواصل مسيرتها نحو التميّز العلمي والبحثي، حيث أضافت إلى رصيدها الأكاديمي إنجازًا جديدًا بحصولها على أربع جوائز من جوائز الدولة التشجيعية لعام 2025، التي يمنحها المجلس الأعلى للثقافة، وذلك في مجالي الآداب والعلوم الاجتماعية. ويأتي هذا التتويج تقديرًا لما يقدّمه باحثو الجامعة من إسهامات رائدة تثري الفكر الإنساني وتدعم تطلعات المجتمع نحو مستقبل أكثر وعيًا وتقدمًا.

وبهذه المناسبة، يتقدّم الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والأستاذة الدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ومكتب الجوائز بالجامعة، بخالص التهنئة إلى السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من الفائزين بجوائز الدولة لعام 2025، وذلك تقديرًا لما قدّموه من إسهامات علمية متميزة وإنجازات بحثية رفيعة في مجالات الآداب والعلوم الاجتماعية، والتي كان لها بالغ الأثر في تعزيز المكانة العلمية للجامعة، وترسيخ دورها كمؤسسة أكاديمية ذات حضور فعّال في خدمة المجتمع وتطوير الفكر الإنساني.

وقد أعلن مكتب الجوائز بجامعة عين شمس أن جوائز الدولة التي أعلنها المجلس الأعلى للثقافة لعام 2025 قد شملت أربع جوائزتشجيعية، مُنحت لأربعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، ممثلين لكليتي الألسن والآداب.

وقد تضمّنت قائمة الفائزين من جامعة عين شمس لهذا العام: