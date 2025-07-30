نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يتابع مع مبعوث الرئيس الأمريكى الخاص للشرق الأوسط مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خلال تواجده بالعاصمة الامريكية واشنطن، تواصل د. بدر عبد العاطى مع السيد "ستيف ٠ويتكوف" مبعوث الرئيس الأمريكى الخاص للشرق الأوسط يوم الاربعاء ٣٠ يوليو ٢٠٢٥، وذلك قبل توجه ويتكوف إلى المنطقة.

تناول الاتصال الجهود الرامية للتوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار فى غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون مشروطيات وإطلاق عدد من الرهائن والاسرى، حيث تم تبادل الرؤى بالنسبة الجهود المشتركة من الأطراف الضامنة الثلاث - مصر والولايات المتحدة وقطر - فى تأمين وقف إطلاق النار من خلال تكثيف الضغوط، بما يسمح بالتوصل إلى الاتفاق فى اقرب وقت ممكن. واستعرض الوزير عبد العاطى بإسهاب الكارثة الإنسانية في قطاع غزة نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة واستخدام التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين فى غزة.

كما تناول الوزير عبد العاطى الجهود التى تبذلها مصر للعمل على سرعة استئناف المفاوضات حول البرنامج النووى الإيراني بين الولايات المتحدة وإيران وبين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.