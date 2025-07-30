كيف تدلي بصوتك من الخارج؟ دليل مبسط للمصريين المغتربين

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أحمد جودة - القاهرة - تدخل انتخابات مجلس الشيوخ المصري 2025 مراحلها الحاسمة، مع انطلاق التصويت للمصريين المقيمين في الخارج خلال يومي الخميس والجمعة الموافقين 1 و2 أغسطس المقبل، وسط استعدادات مشددة وإجراءات تنظيمية دقيقة أعدّتها الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع وزارة الخارجية.

وتشكل هذه المرحلة خطوة أساسية في العملية الانتخابية، التي تتيح لملايين المصريين بالخارج ممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم في الغرفة الثانية من البرلمان، تعزيزًا لمسار الديمقراطية والمشاركة السياسية الشاملة.

وتفتتح السفارة المصرية في نيوزيلندا أولى لجان التصويت في الخارج، وفقًا لفارق التوقيت الذي يجعلها الدولة الأولى زمنيًا في استقبال الناخبين، بينما تختتم العملية في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، التي تمثل آخر اللجان إغلاقًا بفعل الفارق الزمني العالمي.

ومن المنتظر أن تنطلق العملية الانتخابية وسط التزام تام بالإجراءات القانونية، التي تحدد طرق الاقتراع وساعات التصويت وشروط الناخبين بالخارج.

نيوزيلندا تفتتح أول لجنة اقتراع للمصريين بالخارج



تبدأ أول لجنة انتخابية في الخارج استقبال المصريين للتصويت في الساعة العاشرة مساءً من يوم الخميس المقبل بتوقيت مصر، داخل السفارة المصرية في العاصمة النيوزيلندية ويلنجتون.

ويعود هذا التبكير في موعد التصويت إلى فارق التوقيت بين مصر ونيوزيلندا، الذي يصل إلى نحو 11 ساعة تقريبًا.

ويشار إلى أن بداية التصويت تعد بمثابة إعلان رسمي لانطلاق الانتخابات خارج الحدود، لتتوالى بعدها عمليات التصويت في باقي دول العالم.

موعد الاقتراع في الخارج وإجراءات تنظيم العملية



وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن تصويت المصريين بالخارج سيجرى على مدار يومي الخميس والجمعة (1 و2 أغسطس)، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً حسب التوقيت المحلي لكل دولة، مع تخصيص ساعة راحة داخل اليوم الانتخابي، يحددها رئيس اللجنة بما لا يخل بسير التصويت.

وأكدت الهيئة أن كل مصري مقيم بالخارج يحق له التصويت متى كان مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري متضمّن الرقم القومي.

كيف تدلي بصوتك من الخارج؟

يباشر الناخب بنفسه حق الاقتراع، ولا يقبل التوكيل أو التصويت بالنيابة.

يتم التصويت عن طريق الاقتراع السري العام المباشر.

يجب على الناخب إبراز بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري لإثبات شخصيته.

وفي حال وجود ناخبين لم يدلوا بأصواتهم عند موعد انتهاء التصويت، يحق للجنة استمرار العملية حتى إبداء جميع الناخبين المتواجدين في الجمعية آرائهم.

تشكيل لجان التصويت في السفارات والقنصليات



تم ندب رؤساء وأمناء لجان التصويت في الخارج من أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي التابعين لوزارة الخارجية، كما تم تزويد السفارات والقنصليات بـ بطاقات الاقتراع وصناديق التصويت الشفافة، تنفيذًا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بالإجراءات اللوجستية.