الزمالك يفشل فى صفقة انضمام تيدي أوكو لاعب نادي لوزيرن السويسري

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 يوليو 2025 10:28 مساءً - وصفت صحيفة بليك السويسرية فشل صفقة انضمام الجناح الفرنسي تيدي أوكو، لاعب نادي لوزيرن السويسري، إلى الزمالك المصري بالفوضى الكاملة.

وكان الزمالك قد دخل في مفاوضات جادة مع أوكو لتعزيز صفوفه الهجومية، خاصة بعد رحيل عدد من اللاعبين عن الفريق، ونجح النادي بالفعل في استقدام اللاعب إلى القاهرة، حيث خضع للفحوصات الطبية تمهيدًا للتوقيع.

وسلطت صحيفة "بليك" الضوء على كواليس الصفقة، مشيرة إلى أن الأمور كانت تسير بشكل طبيعي حتى اللحظات الأخيرة، بل وكان يُفترض أن يُعلن الزمالك عن ضم اللاعب رسميًا.

لكن، فجأة، قرر أوكو التراجع والعودة إلى سويسرا دون توقيع العقود، ما تسبب في إثارة حالة من الارتباك داخل أروقة النادي المصري، وتحول ملف الصفقة إلى "فوضى حقيقية"، على حد تعبير الصحيفة.

ورغم ارتباط أوكو بشكل مباشر بالزمالك في بداية المفاوضات، كشفت تقارير أن اللاعب تلقى عرضًا مغريًا من نادي الرياض السعودي، والذي كان مستعدًا لتقديم راتب أعلى بكثير مما عرضه الزمالك، ما دفعه لتغيير وجهته في اللحظة الأخيرة.

لكن ما زاد الأمور تعقيدًا، أن صفقة انتقاله إلى الرياض السعودي أيضًا تعثرت، بسبب وجود اتفاقية ثلاثية مُوقعة مسبقًا بين الزمالك، نادي لوزيرن، واللاعب، وهو ما منع إتمام انتقاله للنادي السعودي دون تسوية قانونية مسبقة.

حتى الآن، لا يزال موقف تيدي أوكو غير محسوم، إذ لم يُعلن عن وجهته الجديدة بشكل رسمي بعد تعثر كل من انتقاله للزمالك وانتقاله للرياض، ما يفتح الباب أمام احتمالات جديدة، سواء بالعودة إلى لوزيرن أو الدخول في مفاوضات جديدة مع أندية أخرى.