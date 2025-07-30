نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء التصويت للمصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ منتصف الليل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ خلال الساعات القليلة المقبلة أولى مراحل التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث تنطلق عملية الاقتراع للمصريين المقيمين بالخارج، وذلك في تمام الثانية عشرة بعد منتصف ليل الخميس بتوقيت القاهرة.

وتعد نيوزيلندا أول دولة تبدأ فيها عملية التصويت، نظرًا لفارق التوقيت الكبير بينها وبين مصر والذي يصل إلى نحو 11 ساعة، إذ تتزامن الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت نيوزيلندا مع منتصف الليل بتوقيت القاهرة، وهو ما يجعلها أول لجنة انتخابية خارجية تفتح أبوابها أمام الناخبين المصريين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات التنفيذية التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، لضمان تنظيم عملية التصويت بالخارج على النحو الذي يكفل سلامتها وشفافيتها، وذلك قبل انطلاق التصويت داخل مصر في مواعيده المقررة.

ويعد تصويت المصريين بالخارج خطوة أساسية في دعم المسار الديمقراطي، وتكريس مبدأ المشاركة السياسية لكافة المواطنين، بمن فيهم المقيمون في دول المهجر، ممن يحق لهم التعبير عن إرادتهم السياسية والمشاركة في اختيار أعضاء الغرفة الثانية من البرلمان.

نيوزيلندا تفتتح أول لجنة انتخابية بالخارج

تعد السفارة المصرية في نيوزيلندا أول بعثة دبلوماسية تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، نظرًا لفارق التوقيت الذي يبلغ نحو 11 ساعة بين مصر ونيوزيلندا، ومع تطبيق التوقيت الصيفي في مصر، تتزامن الساعة التاسعة صباحًا في ويلينغتون مع الثانية عشرة منتصف الليل في القاهرة.

وتعد هذه اللجنة بمثابة انطلاق رمزي وفعلي لأول عملية تصويت بالخارج في الاستحقاق الانتخابي المرتقب، الذي يتيح للمصريين المقيمين في الخارج ممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم في مجلس الشيوخ.

مواعيد الاقتراع بالخارج حسب التوقيت المحلي لكل دولة

حسب القرار الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الزمني والإجرائي لانتخابات مجلس الشيوخ، تنطلق عملية الاقتراع في كافة لجان التصويت بالخارج من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.

ويسمح لرئيس اللجنة بتحديد ساعة راحة أثناء اليوم الانتخابي، على ألا تخل هذه الراحة بسير العملية الانتخابية أو تؤثر على نزاهتها.

إشراف دبلوماسي كامل على الانتخابات بالخارج

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها ندبت أعضاء السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية لرئاسة وأمانة لجان الانتخاب في الخارج، حرصًا على ضمان الشفافية والنزاهة، وتطبيقًا للقواعد المنصوص عليها في القانون.

وفي هذا السياق، تسلمت وزارة الخارجية بالفعل بطاقات الاقتراع الخاصة بكل من نظامي الفردي والقائمة، بالإضافة إلى صناديق الاقتراع الشفافة التي سيتم استخدامها في كل سفارة وقنصلية مصرية بالخارج، في خطوة تؤكد على الالتزام الكامل بالإجراءات والمعايير الانتخابية الدولية.

أهمية مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ

تحرص الدولة المصرية على إتاحة الفرصة لكل مواطن، سواء داخل البلاد أو خارجها، لممارسة حقه الانتخابي، انطلاقًا من إيمانها بدور المصريين في الخارج في دعم المسار الديمقراطي وتعزيز الحياة السياسية.

وتعد انتخابات مجلس الشيوخ فرصة لتوسيع دائرة الحوار والمشاركة، بما يحقق التوازن والتنوع في العملية التشريعية.