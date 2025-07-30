أحمد جودة - القاهرة - مدبولي: تجويع أهالي غزة جريمة حرب.. ومصر لن تتوانى عن الدعم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن عملية التجويع التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة تمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، مشيرًا إلى أن مئات الشاحنات المصرية ظلت متوقفة لأسابيع في انتظار السماح لها بالدخول إلى القطاع، حيث وصلت إلى 1200 شاحنة محملة بالبضائع، لكن التعنت من الجانب الآخر لمعبر رفح أدى إلى تلف جزء كبير منها.

وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة:

"تحملنا خسائر كبيرة جدًا، لكننا لن نتقاعس أبدًا عن مساعدة أهالينا في غزة".

وأشار إلى أن الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا حول الأوضاع في غزة، تضمنت رسائل واضحة وثابتة تعكس موقف الدولة المصرية الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر تواصل التنسيق مع مختلف الأطراف الدولية للتوصل إلى تسوية عادلة تضمن استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأضاف: "مصر بذلت وتبذل أقصى جهد ممكن من أجل دعم القضية الفلسطينية، ولن تتوانى يومًا عن إدخال المساعدات لأهالينا في غزة، رغم كل التحديات".