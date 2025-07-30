"صحح مفاهيمك".. مبادرة وطنية من مقر الحكومة بالعلمين لبناء وعي المصريين

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أحمد جودة - القاهرة - مدبولي يشهد انطلاق المبادرة رسميًا: "خطوة نحو وعي ديني وإنساني مستنير"

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، الإطلاق الرسمي لمبادرة "صحح مفاهيمك" التي أطلقتها وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور/ أسامة الأزهري، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

تهدف المبادرة إلى تصحيح المفاهيم الدينية والسلوكيات المجتمعية الخاطئة، وتعزيز قيم الانتماء والانضباط، من خلال رؤية علمية وتربوية منضبطة تستند إلى خطاب ديني واعٍ، يعالج الظواهر السلبية بأسلوب توعوي رحيم دون إقصاء أو إدانة.