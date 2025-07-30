نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يقدّم اعتذارًا رسميًا للمواطنين المتأثرين بانقطاع الكهرباء والمياه في الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتذار رسمي من الحكومة..

اعتذر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم، للمواطنين بمحافظة الجيزة الذين تضرروا بسبب انقطاع الكهرباء والمياه في ظل موجة الحرارة المرتفعة، مؤكدًا أن هذا الحدث الاستثنائي سبب معاناة حقيقية للمواطنين.

سبب العطل: ضغط الأحمال وكابلات متضررة

وأوضح مدبولي أن محطات المحولات كانت تعمل بالفعل بأقصى طاقتها، لكن الأحمال الزائدة تسببت في حدوث عطل فني في الكابلات المغذية لمحطة جزيرة الذهب، والتي تُعد من المحطات الرئيسية للمحافظة، مما أدى إلى خروجها من الخدمة وقطع التيار الكهربائي والمياه عن مناطق واسعة بالجيزة.

إجراءات الطوارئ والتعامل الفوري

تم تكليف جميع الوزارات المعنية بوضع خطط طارئة للتعامل مع سيناريوهات مشابهة مستقبلًا، وتفعيل وزير الكهرباء بتقديم تقرير تفصيلي عن أعمال تحديث وصيانة خطوط نقل الكهرباء والشبكات الوطنية لتفادي مثل هذه المتكررات.

استهلاك قياسي وتحديات الشبكة

شهد هذا الأسبوع ارتفاعًا قياسيًا في استهلاك الكهرباء وصل إلى نحو 39،400 ميجاوات على مدار عدة أيام، مقارنة بأعلى استهلاك سابق بلغ 38 ألف ميجاوات، الأمر الذي أظهر حجم الضغط الهائل على الشبكة الحكومية بالرغم من قدرتها على الصمود إلا في محطة جزيرة الذهب تحديدًا.

جهود إصلاح ميدانية

أعلنت محافظة الجيزة أنها انتهت من إصلاح كابل الجهد العالي في منطقة ساقية مكي أثناء تواصل احتدام الأزمة.

تم رفع الطاقة التشغيلية لمحطة المياه من 50% إلى 75%، على أن تعود للقدرة الكاملة فور الانتهاء الكامل من أعمال الصيانة.

وُضعت مولدات كهربائية احتياطية وطُرِحت سيارات مياه للشرب في المناطق المتأثرة لتخفيف ضغط الأزمة مؤقتًا.

الأزمة تتكرر وآراء شعبية محتقنة

واجهت الحكومة انتقادات من جانب جماهيري متزايد، خصوصًا أن الانقطاعات تكررت رغم إعلان استعادة التيار. وأكد إعلاميون مثل خالد أبو بكر أن التكرار يرفع أسئلة حول مدى جدية الإجراءات المتخذة، مطالبين الحكومة بتقديم توضيحات شفافة ومواعيد واضحة لصيانة نهائية ومحاسبة واضحة وتعويضات للمواطنين المتأثرين.