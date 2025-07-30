أحمد جودة - القاهرة - "حياة كريمة تواصل الإنجاز: 547 قرية منتهية و1768 مشروعًا دخل الخدمة"

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تشهد تقدمًا ملموسًا على أرض الواقع، حيث تم الانتهاء حتى الآن من 547 قرية، وتم استلام 1768 مشروعًا فعليًا في مختلف القطاعات الحيوية، تعكس التزام الحكومة بخطة العمل الزمنية.

531 مشروعًا جديدًا في 3 شهور فقط

وأوضحت المنشاوي أن الفترة من 11 مايو وحتى 30 يوليو 2025 شهدت الانتهاء من 531 مشروعًا جديدًا، ضمن مختلف القطاعات الخدمية، مما يؤكد على تسارع وتيرة التنفيذ، وتكثيف الجهود الميدانية للانتهاء من أعمال المرحلة الأولى بالكامل في الوقت المحدد.

قطاعات حيوية تتصدر نسب الإنجاز

من جانبه، عرض المهندس أحمد عبد العظيم، مدير شركة دار الهندسة، نسب التقدم في المشروعات الجارية، مشيرًا إلى أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في نسب التنفيذ لعدد كبير من القطاعات، أبرزها:

قطاع الإسكان: الانتهاء من عدد كبير من العمارات السكنية داخل القرى المستهدفة.

الانتهاء من عدد كبير من العمارات السكنية داخل القرى المستهدفة. التعليم: تقدم كبير في تنفيذ المدارس الجديدة وتجهيزها.

تقدم كبير في تنفيذ المدارس الجديدة وتجهيزها. الصحة: الانتهاء من إنشاء وتشغيل عدد من وحدات الإسعاف، مع استمرار العمل في المستشفيات والوحدات الصحية.

الانتهاء من إنشاء وتشغيل عدد من وحدات الإسعاف، مع استمرار العمل في المستشفيات والوحدات الصحية. الري والبنية التحتية: الانتهاء من كباري ري، واستمرار تنفيذ مشروعات تبطين الترع.

الانتهاء من كباري ري، واستمرار تنفيذ مشروعات تبطين الترع. مراكز الشباب والمجمعات الخدمية: تنفيذ عدد من المجمعات الزراعية والحكومية ومراكز الشباب.

تنفيذ عدد من المجمعات الزراعية والحكومية ومراكز الشباب. مشروعات المرافق: تقدم الأعمال في مشروعات مياه الشرب، الصرف الصحي، الكهرباء، الغاز الطبيعي، والألياف الضوئية.

توسيع قاعدة الاستفادة قبل انطلاق المرحلة الثانية

وأوضح رئيس الوزراء في الاجتماع أن الانتهاء من هذه المشروعات يُسهم في تشغيل الخدمات فعليًا داخل القرى، وتوسيع نطاق الاستفادة للمواطنين، تمهيدًا للبدء في المرحلة الثانية، بما يعزز من جهود الدولة لتحقيق العدالة المكانية وتوفير حياة كريمة لكل مواطن في الريف المصري.