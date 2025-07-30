نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل-"مدبولي يتابع من العلمين.. الحكومة تُنهي المرحلة الأولى من حياة كريمة تمهيدًا لانطلاقة المرحلة الثانية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تمثل أضخم مشروع تنموي في تاريخ مصر الحديث، بحضور الوزراء والمسؤولين التنفيذيين المعنيين.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها الانتهاء الكامل من المرحلة الأولى، التي تخدم قرابة 18 مليون مواطن في القرى المستهدفة، مؤكدًا أن التشغيل الفعلي للمشروعات المنتهية سيُحدث تحولًا ملموسًا في جودة الحياة.

الصحة ركيزة أساسية ضمن المبادرة: تطوير شامل للوحدات والمستشفيات

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، الموقف التنفيذي للمنشآت الصحية، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من عدد كبير منها، كما يجري استكمال باقي الأعمال بوتيرة متسارعة. وأوضح أن القطاع الصحي يُعد من الأعمدة الأساسية في المبادرة، لما له من تأثير مباشر على حياة المواطنين.

قرى خضراء وشهادات دولية: نتائج بارزة للمرحلة الأولى

أبرزت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، مؤشرات الأداء الرئيسية، مشيرة إلى حصول 5 قرى على شهادة "ترشيد" الدولية كقرى خضراء، فضلًا عن تحسن نسب وصول الخدمات الأساسية، حيث ارتفعت نسبة توصيل الغاز الطبيعي بـ 421%، وخدمة الإنترنت فائق السرعة بـ 55%، إلى جانب تنفيذ أكثر من 463 ألف وصلة مياه شرب و1.4 مليون وصلة صرف صحي.

نسب إنجاز متقدمة: 547 قرية منتهية و1768 مشروعًا تم استلامها

أوضحت المهندسة راندة المنشاوي، أن عدد القرى التي تم الانتهاء منها بلغ 547 قرية حتى الآن، مع إنجاز 531 مشروعًا جديدًا في مختلف القطاعات خلال الفترة من مايو إلى يوليو 2025، ليصل إجمالي المشروعات التي تم استلامها فعليًا إلى 1768 مشروعًا.

إسكان وتعليم وطرق وترع: نسب تنفيذ مرتفعة في مختلف القطاعات

استعرض المهندس أحمد عبد العظيم الجداول الزمنية للتنفيذ، موضحًا تقدم الأعمال في قطاعات عدة، من بينها الإسعاف، المدارس، العمارات السكنية، كباري الري، مراكز الشباب، المجمعات الزراعية والحكومية، مشروعات مياه الشرب، التبطين، والكهرباء، إلى جانب استمرار تنفيذ مشروعات الصرف والغاز الطبيعي والألياف الضوئية.