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بدء التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ فى الساعات الأولى من يوم الجمعة بنيوزيلندا

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بدء التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ فى الساعات الأولى من يوم الجمعة بنيوزيلندا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 يوليو 2025 07:32 مساءً - تنطلق عمليات تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، في تمام الساعة الثانية عشر من منتصف ليل غدا الخميس بتوقيت مصر، والتي تتزامن مع الساعة التاسعة صباحا بتوقيت السفارة المصرية في نيوزيلندا.

 

وتعد نيوزيلندا، أول لجنة في الخارج تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وفقاً لفارق التوقيت مع مصر والمقدر بـ 11 ساعة تقريبا، وبسبب التوقيت الصيفى في مصر فأن التاسعة صباحا في نيوزيلندا تعنى 12 بعد منتصف الليل في مصر.

 

 

 

ويبدأ الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقاً لتوقيت الدولة التى يجرى فيها الاقتراع على النحو المبين بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الإجرائى والزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة، بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية.

 

وندبت الهيئة الوطنية للانتخابات، رؤساء وأمناء لجان الانتخاب بالخارج من أعضاء السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية، حيث تسلمت وزارة الخارجية بطاقات الاقتراع الخاصة بالنظامين الفردي والقائمة وكذا صناديق الاقتراع الشفافة.

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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