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رئيس الوزراء: يتوجه بخطط طوارئ فى جميع المحطات بعد أزمة جزيرة الذهب

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رئيس الوزراء: يتوجه بخطط طوارئ فى جميع المحطات بعد أزمة جزيرة الذهب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 يوليو 2025 07:32 مساءً - اعتذر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، للمواطنين بسبب انقطاع الكهرباء والمياه على مدار الأيام الماضية نتيجة أزمة محطة جزيرة الذهب، موضحا أن موجة الحر الشديدة التى تعرضت لها مصر سجلت أرقاما قياسية لاستهلاك الكهرباء ليتجاوز الـ39 ألفا و400 ميجا.

 

وقال رئيس الوزراء إنه وجه كافة الوزراء بوجود خطط طوارئ وافتراض السيناريو الأسوأ بجميع المحطات سواء كهرباء أو مترو أو محطات صرف صحى.

 

 

وتابع فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن أقصي حمل للشبكة الكهربائية وقت الغروب مع عودة المواطنين لمنازلهم.

 

 

 

 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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