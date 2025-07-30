نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لقمة هنية".. الهلال الأحمر المصري يرسل خبزًا طازجًا لأهالي غزة ضمن قوافل "زاد العزة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في ظل النقص الحاد في المواد الغذائية داخل قطاع غزة، يواصل الهلال الأحمر المصري تكثيف جهوده لدعم أهالي القطاع، من خلال توسيع محتويات قوافل الإمداد ضمن مبادرة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة»، لتشمل الخبز الطازج، الذي يتم إنتاجه داخل المخبز الآلي بمركز الإمداد الغذائي "المطبخ الإنساني" التابع للجمعية بمدينة الشيخ زويد في شمال سيناء.

ويأتي ذلك ضمن مبادرة «لقمة هنية من مصر إلى غزة»، والتي تهدف إلى تزويد سكان القطاع باحتياجاتهم الغذائية الأساسية، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية.

عشرات الآلاف من الأرغفة يوميًا.. بأيادي المتطوعين

يقوم متطوعو الهلال الأحمر المصري بإنتاج وتجهيز عشرات الآلاف من أرغفة الخبز بشكل يومي، لإرسالها إلى القطاع، بما يعكس توسيع نطاق التدخلات الإنسانية لتشمل توفير الغذاء الأساسي للأسر الفلسطينية المحاصَرة.

المطبخ الإنساني.. ذراع غذائي مصري ثابت منذ بداية الأزمة

يُعد مركز الإمداد الغذائي «المطبخ الإنساني» أحد الأذرع الرئيسية للدعم المصري المتواصل لغزة، إذ يوفر بشكل منتظم السلال الغذائية المتكاملة، الدقيق، الخبز، إلى جانب الوجبات الساخنة والجافة.

وقد بدأ تشغيل المطبخ الإنساني في مارس 2024، وتمكن خلال شهر رمضان الماضي من إمداد سكان القطاع بـ:

نحو 2 مليون رغيف خبز

أكثر من نصف مليون وجبة ساخنة

قرابة 700 ألف وجبة جافة

وتؤكد هذه الجهود التزام الهلال الأحمر المصري، كشريك إنساني رئيسي، بمساندة الشعب الفلسطيني وتوفير الإغاثة الغذائية العاجلة، في ظل الظروف القاسية التي يمر بها القطاع.

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