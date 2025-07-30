مصر تفتح أبوابها للاستثمار الخليجي: تفاوض نشط وحوافز غير مسبوقة لتعزيز الشراكة الاقتصادية

أحمد جودة - القاهرة - الحكومة تتحرك بخطى سريعة نحو مرحلة جديدة من الانفتاح الاستثماري

في ظل سعي الدولة لدفع عجلة الاقتصاد، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسّعًا لبحث الفرص الاستثمارية المطروحة مع عدد من دول الخليج، بمشاركة وزراء المجموعة الاقتصادية وكبار مسؤولي الوزارات المعنية.

شراكات خليجية مرتقبة في قطاعات استراتيجية

ناقش الاجتماع، حسب تصريحات المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عددًا من الملفات الاستثمارية التي يجري التفاوض بشأنها حاليًا مع شركاء خليجيين، في مجالات وقطاعات حيوية، ما يُمثل خطوة مهمة في جذب رؤوس أموال جديدة وتنويع مصادر النقد الأجنبي.

تسهيلات نوعية لتعزيز الثقة وتحفيز رأس المال

وأكد الاجتماع على أن الحكومة تبذل جهودًا حثيثة لتهيئة بيئة استثمارية متطورة وجاذبة، من خلال حوافز قوية وتسهيلات نوعية، لتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على ضخ استثماراتهم في السوق المصرية بثقة وأمان.

رسالة طمأنة للمستثمر: مصر جاهزة للاستثمار الآن

تعكس هذه التحركات رسالة واضحة مفادها أن مصر على أعتاب موجة استثمارية جديدة، تستند إلى ثقة الشركاء، وبيئة اقتصادية مرنة، وسياسات تشجيعية طموحة، تعزز موقعها كمركز جذب إقليمي للاستثمارات الخليجية والدولية.