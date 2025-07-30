أحمد جودة - القاهرة - اجتماع رفيع المستوى لبحث ملفات استثمارية استراتيجية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمناقشة الفرص الاستثمارية الجاري التفاوض بشأنها مع عدد من دول الخليج، بحضور كبار المسؤولين من الحكومة، بينهم الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، ووزراء المالية، البترول، قطاع الأعمال، والاستثمار، وعدد من قيادات الوزارات المعنية.

تعزيز التنافسية وتحفيز الاستثمار الأجنبي

أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تمضي قدمًا نحو تنفيذ رؤية الدولة الهادفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، من خلال طرح فرص استثمارية واعدة في قطاعات استراتيجية، بما يُسهم في اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة وزيادة موارد النقد الأجنبي.

ملفات خليجية قيد التفاوض لجذب رؤوس أموال جديدة

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش مجموعة من الفرص الاستثمارية المهمة الجاري التفاوض بشأنها حاليًا مع دول الخليج العربي، في عدد من القطاعات الحيوية، بهدف تعظيم العائد الاقتصادي وتنويع مصادر التمويل.

تهيئة بيئة استثمارية جاذبة عبر الحوافز والتسهيلات

كما شدد الاجتماع على التزام الحكومة بتوفير مناخ استثماري جاذب، وتقديم حوافز وتسهيلات نوعية، في إطار برنامج شامل يستهدف تحفيز كل من المستثمر المحلي والأجنبي على ضخ رؤوس أموال جديدة.